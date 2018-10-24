Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Kaşıkçı'nın öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır." dedi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin Avrupalı partnerler ve G7 ülkeleriyle birlikte yaptığı açıklamayla Suudi gazetecinin öldürülmesini en sert biçimde kınadığını ve bu konuda Suudi Arabistan'dan saydamlık ve olayın inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır." diyen Seibert, henüz cesedin de bulunamadığına işaret etti.

Seibert, bu konunun sadece Türkiye veya Suudi Arabistan'ı ilgilendirmediğini, haklı olarak dünyada manşetlere de taşındığını ifade ederek, "Suudi Arabistan tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalar hiçbir şekilde yeterli değildir." değerlendirmesinde bulundu.