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Dünya

İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlenmiş, törende çıkan izdihamda 50 kişinin öldüğü iddia edilmişti. İzdiham sonrası Süleymani'nin cenazesinin ertelenen defnine başlandığı bildirildi.

07.01.2020  18:52 - Güncelleme: 07.01.2020  18:55

İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı.

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi.

Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.

CENAZEDE İZDİHAM

Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı. i. Cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede 'Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz' sloganları atıyor.

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak.

Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.

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