İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları, 3 cesedi incelenmesi için İsrail'e teslim etti
Dünya

Kassam Tugayları, 3 cesedi incelenmesi için İsrail'e teslim etti

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, İsrailli esirlere ait olup olmadığının belirlenmesi için incelenmesi amacıyla dün akşam Tel Aviv'e teslim edildiğini duyurdu.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, 3 cesedi incelenmesi için İsrail'e teslim etti
ABONE OL

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilemeyen çok sayıda cesetten 3 numuneyi teslim etmeyi teklif ettikleri, ancak İsrail tarafının numuneleri almayı reddettiği ve inceleme için cesetleri teslim almayı talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, incelenmesi ve kendi esirlerinden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla dün akşam Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail tarafına teslim edildiği bilgisi verildi.

"Düşmanın iddialarının önüne geçmek için bu cesetleri teslim ettik." ifadesine yer verilen açıklamada, arabuluculardan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, İsrailli esirlere ait tüm cesetlerin eş zamanlı olarak çıkarılması için gerekli ekipman ve personelin sağlanması istendi.

Açıklamada, bu dosyanın sonlanması için "sarı hat" içinde yer alan esirlerin cesetlerini eş zamanlı olarak ve tüm noktalardan çıkarmak için çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

İSRAİL: CESETLER ESİRLERİMİZE AİT DEĞİL

İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün gece teslim ettiği 3 cesede ait kalıntıların İsrailli esirlerden hiçbirine ait olmadığını ileri sürmüştü.

Hamas, dün gece İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedin kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmişti.

Kızılhaç heyetinin teslim aldığı kalıntılar, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki adli tıp kurumuna gece saatlerinde ulaştırılmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı aktarılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.