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Dünya

Gazze'de 3. esir takası! 3 İsraillinin Kızılhaça teslimi başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

AA/İHA30 Ocak 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Gazze'de 3. esir takası! 3 İsraillinin Kızılhaça teslimi başladı

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 İsrailli esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

FİLİSTİN İSLAMİ CİHAD HAREKETİ, SERBEST BIRAKILACAK 2 İSRAİLLİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Filistin İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'in görüntülerini paylaştı. Videda Yehoud ve Mozes'in bir araya gelerek sarıldığı anlar yer aldı.

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