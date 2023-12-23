Kassam Tugayları: 5 esirden sorumlu grupla bağlantımız koptu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in barbarca bombardımanı sonucunda 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini aktaran Ebu Ubeyde, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.