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Dünya

Kassam Tugayları: 5 esirden sorumlu grupla bağlantımız koptu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini bildirdi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: 5 esirden sorumlu grupla bağlantımız koptu
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in barbarca bombardımanı sonucunda 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini aktaran Ebu Ubeyde, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.

  • Hamask
  • el-Kassam
  • esirler

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