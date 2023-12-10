Kassam Tugayları 5 İsrailli askeri öldürdü! Irkçı Ben-Gvir olayı ağlayarak duyurdu

Gazze'de nefes alacak bir alan bırakmayana kadar saldırılarına devam edeceklerini söyleyen işgalci İsrail'e Kassam Tugayları ders vermeye devam ediyor. Son olarak İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten katil İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarıyla İsrailli teröristleri etkisiz hale getirmişti.

5 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de 5 İsrail askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AĞLADI

Itamar Ben-Gvir, İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un çifte trajedi yaşadığını, oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'in de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ben-Gvir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haftaya İsrail halkı için canlarını feda eden, vatan uğruna savaşta şehit düşen beş kahraman savaşçının daha acı haberiyle başlamak talihsiz ve acı vericidir. Eisenkot ailesinde çifte trajedi. Oğlu Gal Meir'in ancak hafta sonunda düştüğü Bakan Gadi Eisenkot'un yeğeni Çavuş Maor Cohen. Çavuş Yonatan Din Chaim. Binbaşı (res.) Liav Atiya. Binbaşı (sorumlu) Omri Ben Shahar. Çavuş Haim Meir Eden. Ailelere kocaman sarılıyoruz. Tanrı onların kanını korusun.

İÇLERİNDE GENELKURMAY BAŞKANININ YEĞENİ DE VAR

İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'in de Gazze'de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Gazze'ye saldırılarını yöneten isimlerden biri olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu, Cibaliye'deki bir tünel girişinde bombanın patlaması sonucu etkisiz hale getirilmişti. Gadi Eisenkot, 7 Ekim sonrası kurulan savaş kabinesinin halihazırda üyesi.