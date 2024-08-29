Kassam Tugayları: Batı Şeria'da direnişi sürdürüyoruz

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cenin ve Tulkerim'e giren işgal güçleriyle mermi ve patlayıcılarla çatışmaya devam ediyor. Mücahitlerimiz, bölgeye giren işgal güçlerine ait askeri araçlarda 10'dan fazla kara bombası patlatmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim'deki mülteci kampında da Kassam Tugayları'nın "sürprizleriyle" karşılaşacağı vurgusu yapıldı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan bir başka açıklamada da, "Kassam Mücahitleri, Cenin kentinin doğu bölgesinde, Siyonistlere ait bir aracı yüksek patlayıcıyla hedef almayı başardı. Tam isabet vurulan aracın içindekiler öldürüldü veya yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

- Cenin ile Tulkerim'de iki İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin ile Tulkerim kentlerinde yaşanan çatışmalarda iki İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerden birinin tedavi için İsrail hastanesine nakledildiği ifade edildi.

- KALKİLİYA'DA BİR FİLİSTİNLİ AĞIR YARALANDI



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinin kuzey girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşler İdaresinin aktardığı bilgiye göre, Kalkiliya'nın girişinde İsrail askerlerince vurulan bir Filistinlinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ise 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.