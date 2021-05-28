AA 28 Mayıs 2021 Cuma 08:12 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 08:12

Tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki geçit törenine yüzleri örtülü yüzlerce Kassam Tugayı üyesi katıldı.

Törende, Kassam mensupları ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıdı. İsrail kentlerini bombalamada kullanılan roketleri taşıyan kamyonlar da törende yerini aldı.

Kassam aktivisti Ebu Enes, AA muhabirine, "İsrail'e karşı zafer kazanan Kassam Tugaylarının bir sonraki savaşa hazırlanmaya devam edeceğini" söyledi.

Ebu Enes ayrıca, Filistin direnişinin sözüne sadık kalarak İsrail saldırıları karşısında halkını ve kırmızı çizgisi olan mukaddes değerlerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Filistin direniş gruplarını temsilen katıldığı etkinlikte, "Direniş güçleri olarak, ateşkese bağlılığımız düşman İsrail'in bağlılığı kadardır." diye konuşarak İsrail'le girilen son savaşın tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.