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Dünya

Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 19:49 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
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Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.

Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.

"Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 askerinin öldürüldüğü duyurmuştu.

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