Kassam Tugayları duyurdu: İsrail askerlerine füze saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde 5 İsrail askerinin hedef alındığı, saldırı sonucu askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir grup İsrail askerine bombalı saldırı düzenlendiği ve ardından çatışmaya girildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmada da İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğu kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada da Han Yunus kentinin el-Mehatta bölgesinde İsrail ordusuna ait personel taşıyan bir askeri aracın "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.