Kassam Tugayları duyurdu! Keskin nişancı ateşiyle vuruldu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Kudüs Seriyyeleri ile birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abasan Kebira bölgesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun keskin nişancı ateşi ile vurulan askerini almak için bölgeye askeri helikopter indirdiği kaydedildi.

Kassam Tugayları dün de aynı bölgede İsrail ordusundan bir grup askeri antipersonel patlayıcıyla hedef aldıklarını, olayda ölen ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 637'ye, yaralıların sayısı da 129 bin 880'e yükseldi.