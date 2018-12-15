Kassam Tugayları Gazze'de askeri geçit töreni yaptı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle askeri geçit töreni yaptı.
- AA
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle Gazze'de askeri geçit töreni yaptı.
Kassam Tugayları'nın yüzlerce mensubu, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit töreninde ağır silahlar, tank savar füzeler, havan topları sergilendi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan militanlar, askeri araçlar ve motosikletlerle Han Yunus sokaklarında dolaştı.
14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
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