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Dünya

Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrailli esirin akıbeti meçhul

Kassam Tugayları, son haftalarda Gazze'deki çok sayıda İsrailli esirden haber alınmadığını belirterek sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu duyurdu.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:09 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrailli esirin akıbeti meçhul
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son haftalarda Gazze'deki çok sayıda İsrailli esirden haber alınmadığını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı" operasyonun 100'üncü günü dolayısıyla video görüntülü açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda İsrail esirinin akıbetinin belirsiz hale geldiğini ifade etti.

"Büyük olasılıkla çoğunun yakın zamanda öldürülmüş olacağını, kalanların da her an yaklaşan bir tehlikede olduğunu" aktaran Ebu Ubeyde, esir dosyasının tüm sorumluluğunun, Tel Aviv yönetimine ve İsrail ordusuna ait olduğunu vurguladı.

KASSAM TUGAYLARI GAZZE'DE ESİR 4 İSRAİLLİYLE İLGİLENEN BİRİMLE İLETİŞİMİN KESİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından dün İsrailli esirlerle ilgili "Vakit geçiyor" ifadesi kullanılarak Arapça ve İbranice yazıların bulunduğu bir görüntü yayımlanmıştı.

Görüntüde, 2014 yılından bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen Oron Şaul ile Hadar Goldin isimli İsrail askerleri ve Avera Mengistu ile Hişam es-Seyyid isimli sivillerin fotoğrafları yer almıştı.

"10 yıl geçti, onları hatırlıyor musunuz? 2014 yılında Netanyahu hükümeti, çocuklarınızı ihmal etti ve hala geri getirmedi." ifadeleri yazan videoda Gazze'deki 4 esir İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin koptuğu belirtilmişti.

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