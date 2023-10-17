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Dünya

Kassam Tugayları: Gazze'deki saldırılarda bir komutanımız öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel'in öldüğünü açıkladı.

AA17 Ekim 2023 Salı 19:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Gazze'deki saldırılarda bir komutanımız öldürüldü
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi ve Orta Gazze Tugayı komutanı Eymen Nevfel'in öldüğü belirtildi.

Hamas, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Hamas'ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid'in de öldürüldüğünü duyurmuştu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Hareketi üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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