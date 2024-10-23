Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askeri karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerleriyle çatışıldığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail askeri helikopterinin karargahın bulunduğu bölgeye indiği ve yaralıları tahliye ettiği paylaşıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz yazılı açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

