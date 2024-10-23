İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2516
  • EURO
    37,069
  • ALTIN
    2989.68
  • BIST100
    8714.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık
Dünya

Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki karargahına düzenledikleri saldırıda, askerlerden ölen ve yaralananların olduğun duyurdu.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık
ABONE OL

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askeri karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerleriyle çatışıldığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail askeri helikopterinin karargahın bulunduğu bölgeye indiği ve yaralıları tahliye ettiği paylaşıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz yazılı açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

  • Kassam Tugayları
  • İsrail ordusu
  • Gazze Şeridi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.