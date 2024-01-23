Kassam Tugayları İsrail askerlerini yok ediyor! Antipersonel füzesiyle hedef aldılar

Kassam Tugaylarından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kassam savaşçılarının, Megazi Kampı'nın doğusunda, İsrail güçlerinin bulunduğu bir evi antipersonel füzesi ile hedef aldıkları belirtildi.

Füze saldırısı sonucu evin içinde bulunan cephanenin de patladığı ve evin havaya uçurulduğu, aynı zamanda İsrail güçlerine ait bir tankın da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle imha edildiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarının açıklamasında direnişçilerin ayrıca yakın bir bölgede bulunan İsrail askerlerinden oluşan başka bir grubu da hedef aldığı ve bir mayın tarlasını patlattığı belirtildi. Saldırıda İsrail askerlerinin tümünün öldürüldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.