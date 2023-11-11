Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin mevzilendiği evi hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Beyt Hanun'un kuzeyinde işgal askerlerinin mevzilendiği bir evi hedef aldık." ifadesiyle söz konusu saldırının görüntüsü paylaşıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin güneybatısındaki eksende üç askeri araç Yasin-105 roketi ile hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Kassam Tugaylarından yapılan başka bir açıklamada ise, "Savaşçılarımız düşmanın Gazze'deki ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve araçlarını hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.