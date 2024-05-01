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Dünya

Kassam Tugayları, İsrail mevzilerini vurduğunu duyurdu

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, İsrail mevzilerini vurduğunu duyurdu
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Holit Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki İsrail askeri hedeflerinin "kısa menzilli füzelerle hedef alındığı" belirtildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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