Kassam Tugayları, İsrail ordusunu tuzağa düşürdü! 5'i subay, 10 asker öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybeden birisi albay, iki askerin daha ismi açıklandı, böylece 24 saatte Gazze'de 10 İsrail askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan öldürülen askerlerin sayısı 115'e çıktı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 444 olduğu bildirildi.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı ve ağır yaralı biçimde hastanede 135 askerin tedavi gördüğü paylaşıldı.

- ASKERLER ŞUCAİYE'DE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ



Haaretz gazetesinin haberinde, öldürülen askerler arasında bir albay, yarbay ve binbaşı ile 2 yüzbaşı ve bir çavuşun bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzey doğusundaki merkeze yakın Şucaiye Mahallesi'nde ateş açılması üzerine İsrail askerlerinin bir binaya yaklaştığı, burada yoğun silah ateşi ve patlayıcılarla tuzağa düşürülerek yaralandıkları aktarıldı.

Yaralı askerleri kurtarmaya giden iki birliğin de benzer biçimde tuzakta patlayıcı ve silah ateşiyle karşılaştığı belirtildi. Yakındaki tünellere kaçırılmasından korkulan askerlerin, hava ve topçu desteğiyle buradan çıkartıldığı paylaşıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.