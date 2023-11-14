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Dünya

Kassam Tugayları İsrail tanklarına düzenlediği saldırı görüntülerini yayınladı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

İHA14 Kasım 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.

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