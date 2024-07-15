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Dünya

Kassam Tugayları, İsrail'e ordusuna ait tankı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı hedef aldıklarını, tankın içindeki askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 19:37 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, İsrail'e ordusuna ait tankı vurdu! Ölü ve yaralılar var
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusundan kalma mühimmatları kullanarak bir tankı vurdukları belirtildi.

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde hedef alınan İsrail ordusuna ait tankta bulunan askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, tankta ölen ve yaralanan İsrailli askerlerini taşımak için birçok askerin olay yerinde toplandığına dikkat çekildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze

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