İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8885
  • EURO
    6,5578
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik güvenlik operasyonunun ayrıntılarını yayınladı
Dünya

Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik güvenlik operasyonunun ayrıntılarını yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı yürüttüğü bir güvenlik operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

18.12.2019  07:18 - Güncelleme: 18.12.2019  07:18

Lübnan merkezli El-Meyadin Televizyonu'nda "Serap" ismiyle yayınlanan yarım saatlik belgesel filmde, 2016-2018 yıllarında yürütülen operasyona ilişkin görüntüler ve telefon görüşmeleri kayıtlarına yer verildi.

Belgesel filmde, Kassam Tugayları'nın Filistinli bir ajan aracılığıyla İsrail istihbarat teşkilatına sızdığı ve Kassam Tugayları'nın füze gücünü yok etme planlarını boşa çıkardığı ifade edildi.

Filmde, Kassam Tugayları İstihbarat Teşkilatı yetkililerinden biri olarak tanıtılan Ebu Musa isimli kişi İsrail istihbaratının, Filistinli bir genci ajan olarak kullanmaya çalıştığını söylüyor. Ebu Musa, Kassam Tugayları'nın bu Filistinli ajanla irtibata geçtikten sonra derhal bir ekip kurduğunu ve İsrail istihbaratının hedeflerini öğrenmek için çalıştığını belirtiyor.

Belgesel filme göre, İsrail, Filistinli ajan aracılığıyla direniş güçlerinin elindeki füzelerin sayısını, nereden atıldıklarını, füze rampalarının yerlerini öğrenmeye ve bunları yok etmeye çalışıyor.

İsrail tarafının yanılgıya düşmesi ve hedefini başarıyla yerine getirdiğini sanması için Filistinli ajanın, hedef alınan füzeleri yok etmesine izin veriliyor.

Bundan sonra direniş güçlerinin, İsrail'le yaşanan çatışmalarda, Filistinli ajan aracılığıyla yok edildiği zannedilen tüm füzeleri kullandığı ifade ediliyor.

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...
Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi
İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'
'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz
CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.