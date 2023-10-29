Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına düzenlediği saldırıyı püskürttük

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi. Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu. Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı. Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine saldırı girişiminde bulundu." denildi. Kassam Tugaylarının İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerine "Yasin 510" roketi ve keskin nişancılarla müdahale edildiği ve bazı askeri araçların zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin püskürtüldüğü olayda 1 İsrailli subayın ağır yaralandığı, 1 askerin de hafif yaralandığı ifade edilerek, çatışmaların bazı noktalarda devam ettiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 302 artarak 8 bin 5'e yükseldiğini, ölenlerin 3 bin 342'sinin çocuk, 2 bin 62'si kadın olduğunu bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yolcu otobüsünü hedef aldığı saldırıda, ölen ve yaralananların olduğu bildirildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin vizesini iptal edeceğini söyledi

Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor

Netanyahu, güvenlik zafiyeti konusunda ordu ve istihbaratı suçladığı paylaşımını sildi

11:13 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede "faaliyetlerini genişletmeye" devam ettiğini açıkladı.

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail'in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü, 38'i yaralandı

06:17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

02:56 Birleşmiş Milletler'de (BM) üst düzey görevlerde bulunmuş İngiliz diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamaları desteklediklerini belirterek, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde orantısız olduğunu ifade etti

02:32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı

02:05 Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu

01:50 İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti

01:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi

01:41 ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu

01:37 İngiltere'deki Oxford Merkez Camisi'ne (COMS) üzerinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngilizce kısaltması olan "IDF" yazılı iki benzin bidonu atılarak saldırı yapıldığı açıklandı

01:33 Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." denildi

01:25 İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi

01:21 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını ele aldı

01:11 Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara saldırılarına tepki gösterdi ve bunların siviller üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracağına işaret etti

00:57 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu

00:23 İsrailli diplomatların şu an Türkiye'de bulunmadıkları, 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi

00:18 Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanması, Yunan muhalefetinde tepkiye yol açtı

00:01 Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği binası yakınında düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde elçiliğin kapatılması istendi