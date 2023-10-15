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Dünya

Kassam Tugayları mensubu 3 kişi hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışan 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

AA15 Ekim 2023 Pazar 08:19 - Güncelleme:
Kassam Tugayları mensubu 3 kişi hayatını kaybetti
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Kassam Tugayları telegram kanalı üzerinden yayımladığı açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Kassam Tugayları mensubu bir grup, cuma akşamı işgal altındaki Filistin'e girmek için ilerledi. İsrail askerleriyle çatışarak geri çekildi." denildi.

Kassam Tugayları mensuplarının, cumartesi sabahı ise sınır çitini bombaladığı ifade edilen açıklamada ayrıca Lübnan sınırında bulunan Moshav Margaliot yerleşimi yakınındaki işgal altındaki topraklardaki gözetleme noktasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile girilen çatışmada Ahmed Usame Osman, Yahya Nayif Abdurrezzak ve Suheyb Amr Kayid adlı 3 Kassam Tugayları mensubunun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam Tugayları
  • İsrail çatışması

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