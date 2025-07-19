Kassam Tugayları Netanyahu'nun ipliğini pazara çıkardı: Defalarca teklif ettik, kabul etmedi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu teklifi reddettiğini söyledi.

Sözcü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti. İsrail'i uzlaşmazlıkla suçlayan Ubeyde, "İsrail mevcut müzakerelerden çekilirse, 10 esirin serbest bırakılmasına dair kısmî bir teklifin yeniden sunulacağını vaat etmiyoruz" dedi.

Ubeyde, "Savaşçılarımız uzun sürecek bir yıpratma savaşına devam etmeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin yüzde 86'sının İsrail'in saldırı tehdidi altındaki bölgeler haline geldiğini, ateşkesin bozulmasından bu yana 737 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 38 kişi şehit oldu.

03.20 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını söyledi.

02.54 Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle hedef aldıklarını ileri sürdü.

01.35 İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze için söndürüldü.

00.30 İskoçya'nın Glasgow kentinde bir kişi, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek veren pankart taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 843 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 933 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 877 kişi öldürüldü, 5 bin 666 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 667'ye, yaralıların sayısı da 139 bin 974'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.