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Dünya

Kassam Tugayları soykırım ordusunu vurdu! ''Tankları hedef aldık''

Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in Gazze soykırımına karşı mücadelesini sürdürüyor. İşgale karşı direnişi sürdüren Kassam Tugayları, 'Yasin 105' tanksavar roketiyle Gazze ve Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyurdu.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Kassam Tugayları soykırım ordusunu vurdu! ''Tankları hedef aldık''
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus kentlerinde İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyurdu.

Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam tugayları, Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nin batısında iki İsrail tankını "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurduklarını belirtti.

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Açıklamada, Han Yunus'un Havuz bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail'e ait iki "Merkava" tankının Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ile imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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