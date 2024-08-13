İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5524
  • EURO
    36,787
  • ALTIN
    2661.79
  • BIST100
    9920.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları, Tel Aviv'i iki füzeyle hedef aldı
Dünya

Kassam Tugayları, Tel Aviv'i iki füzeyle hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki roketle hedef aldıklarını duyurdu.

AA13 Ağustos 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, Tel Aviv'i iki füzeyle hedef aldı
ABONE OL

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı yaptığı katliamlara karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı."

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü bildirildi.

Roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı aktarıldı.

İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiği belirtildi.

MAYIS'TAN BU YANA İLK SALDIRI

Gazze Şeridi'nden Tel Aviv kentine 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu. İsrail'deki Kanal 12'nin de aralarında bulunduğu yerel basın, Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde yaşayanların büyük bir patlama sesi duyduklarını aktardı.

  • kassam tugayları
  • israil
  • tel aviv

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.