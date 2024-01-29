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Dünya

Kassam Tugayları, Tel Aviv'i roketlerle vurduğunu duyurdu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına tepki olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'i roketlerle vurduğunu açıkladı.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, Tel Aviv'i roketlerle vurduğunu duyurdu
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Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i roketlerle vurduk." denildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Büyük Tel Aviv bölgesinde (merkez bölge) sirenler çaldı ve Gazze Şeridi'nden Büyük Tel Aviv bölgesine doğru en az 12 roket fırlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellenmeye çalışılması sonucu patlamaların duyulduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze Şeridi

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