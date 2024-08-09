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Dünya

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, hareketin siyasi büro başkanlığına seçilen Yahya Sinvar'a bağlılığını duyurdu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı
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Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Heniyye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

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