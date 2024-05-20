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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Çıkan çatışmada çok sayıda işgalci asker öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde girdikleri çatışmalarda birçok İsrail askerini öldürdüklerini ve İsrail ordusuna ait araçları imha ettiklerini duyurdu.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:21 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Çıkan çatışmada çok sayıda işgalci asker öldürüldü
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 226. gününde sürüyor.

KASSAM TUGAYLARI, GAZZE'DE İSRAİL ASKERLERİNİ VE ASKERİ ARAÇLARINI HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ortak saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli direnişçilerin, Cibaliya kampındaki Şehid İmad Akl Camisi arkasında konuşlu İsrail askerleri ile çatıştıkları ve İsrail askerlerinden ölenler ile yaralananların olduğu" kaydedildi.

El-Albani Caddesi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve El-Acarime Caddesi'nde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın patlatıldığı aktarıldı.

Kassam Tugayları'ndan, Cibaliya kampının doğusunda İsrail ordusun ait iki tankın, kampın kuzeyinde de İsrail ordusuna ait birliklerin "Yasin-105" roketleriyle hedef alındığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyindeki Netzarim koridorunda bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla hedef alındığı ve İsrail'in güneyindeki Sderot kentine roket saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail askerlerine havan toplarıyla saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Refah'ın doğusunda ise İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı bilgisi verildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:28 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde girdikleri çatışmalarda birçok İsrail askerini öldürdüklerini ve İsrail ordusuna ait araçları imha ettiklerini duyurdu

00:09 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile esir takası müzakereleri sırasında tartıştığı belirtildi

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