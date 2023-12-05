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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu.

AA5 Aralık 2023 Salı 12:00 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

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