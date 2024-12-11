Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Yasin 105 füzeleri ateşlendi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 432. gününde sürüyor.

KASSAM TUGAYLARI, GAZZE'DE İSRAİL'E AİT 4 TANK VE BULDOZERİ HEDEF ALDIĞI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 4 tank ve bir buldozerin hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, konuya ilişkin yaklaşık 3 dakikalık video görüntü yayımladı.

Videoya göre, Refah kentinin doğusundaki Cenine mahallesinde yer alan çatışma cephesinde pusuya düşürülen İsrail ordusuna ait askeri mekanizmalar hedef alındı.

İsrail ordusuna ait Merkava tipi olduğu belirtilen 3 tank, 6 Aralık'ta Yasin 105 füzeleriyle vuruldu.

Aynı bölgede, 28 Kasım'da gerçekleştirilen pusuda ise askeri buldozer ile Merkava tipi tank Yassin 105 füzesiyle hedef alındı.

Hedeflerin vurulmasının ardından askeri araçların yanmaya başladığı görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldığı saldırıda 25 Filistinli öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 4 tank ve bir buldozerin hedef alındığını belirtti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası esir takası anlaşması için bugün Mısır'da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

01:49 Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de insani yardım çalışanlarının elinden geleni yaptığını ancak siyasi irade olmadan çabaların yetersiz kaldığını ifade etti.

01:00 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 5 yaş altı 346 bin çocuktan 151 bininin yetersiz beslenme için sağlık taramasından geçirildiğini belirterek, temmuzdan bu yana yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınan çocuk sayısının her ay 4 bini geçtiğini bildirdi.

00:50 Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli şehit oldu, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.