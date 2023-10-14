Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ''Yasin'' uyarısı: Sizi bekliyor olacak

Kassam Tugayları, Telegram hesabından 105 mm yerli yapım tanksavar füzelerine ilişkin görüntü yayınladı.

Görüntülerde isminin "El-Yasin" olduğu ve"Aksa Tufanı" saldırılarında hizmete girdiği belirtilen füzelerle İsrail ordusunun bir tankının vurulduğu görüldü.

Bir başka videoda ise İsrail ordusuna ait tankların vurulduğu bir operasyona ait görüntüler, "Gazze'ye girdiğinizde sizi bunlar bekliyor olacak." yazısıyla paylaşıldı.

İsrail ordusu bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.