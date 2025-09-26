Kassam Tugayları'ndan katil İsrail'e darbe! Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait tankı vurmaları sonucu içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail'in kara ve hava saldırıları altındaki Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde bir tankı vurduklarını belirtti.

İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tank mürettebatı askerler öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ne uluslararası güç gönderilmesi fikrine açık olduklarını söyledi.

04.41 İspanyol Donanması'na ait Furor adlı deniz harekât gemisi, Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'nun bulunduğu bölgeye doğru yola çıkmadan önce Cartagena kentindeki Curra İskelesi'nde hazırlıklarını tamamladı. İspanya hükümeti, geminin filoya refakat etmeyeceğini, yalnızca insani yardım veya kurtarma durumlarında devreye gireceğini açıkladı. Furor, adlı deniz harekât gemisi, Gazze Şeridi'ne gitmek üzere Cartagena Limanı'ndan ayrıldı.

03.04 ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak" dedi.

02.43 İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Gazze'de yaşananların insanlık dışı ve savunulamaz olduğunu belirterek, "Şu an sona ermeli." dedi.

00.27 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurdu.

00.24 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de dünyanın vicdanını sarsan insani felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez." dedi.

00.23 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki kararlılığın, Gazze'de ateşkese ve insani yardımlar için daha fazla kaynağa dönüşmesi çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 83 ARTARAK 65 BİN 502'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak, 65 bin 502'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 216 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğü, 55 bin 335 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 538'e, yaralananların sayısının da 18 bin 581'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 502'ye, yaralıların 167 bin 376'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.