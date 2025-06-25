Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Terhis el-Kadim bölgesinde bir eve sığınan İsrail askerlerine pusu kurduğunu ve operasyonda Yasin 105 ve RPG füzelerinin kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, evin hedef alındığı ve ardından makineli tüfeklerle ateş açıldığı ifade edilirken saldırının İsrail askerleri arasında kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Ayrıca, Kassam Tugayları aynı bölgede bir İsrail tankını Şevaz tipi patlayıcıyla ve Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Operasyonun tam tarihi belirtilmezken, İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.51 Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 16 bin 802 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiğini, 26 binden fazla öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

02.00 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir eve sığınan İsrail askerlerine kurdukları pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

01.00 Hamas, İsrail'in ABD ile ortaklaşa yürüttüğü sözde yardım dağıtım mekanizması aracılığıyla Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği suçları artırdığını belirtti.

00.50 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de özellikle yakıt girişine yönelik ablukasının son bulmaması halinde çocukların susuzluktan ölebileceği uyarısını yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 56 bin 77'ye, yaralıların sayısı da 131 bin 848'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.