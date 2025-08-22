Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde İsrail askeri birlikleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, güneydeki Morag Koridoru yakınlarındaki değirmen bölgesinde bir grup İsrail askeri ile aracının hedef alındığı belirtildi.

Refah'ın batısındaki İsveç köyünün güneyindeki Philadelphi Koridoru'nda da İsrail askerleri ile araçlarının kısa menzilli "Rajum" roketleriyle vurulduğu ifade edildi.

Refah'ın güneybatısındaki bir komuta ve kontrol merkezi ile bir askeri topluluğun da aynı tip roketle bombalandığı belirtildi.

Bu saldırılarda İsrail ordusu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca Filistinli, savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin insan için "ölüm emri ve zorunlu göç" anlamına geldiğini belirterek uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

00.33 Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Han Yunus ve Refah kentlerinde soykırımcı İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı. Katiller ordusunun "Rajum" roketleriyle vurulduğu ifade edildi.

00.16 İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden, yüz binlerce Filistinliyi güney bölgelere zorla göç ettirmek ve Gazze kentinin işgaline hazırlık amacıyla kuzey bölgelerine verilen su miktarını azaltma hazırlığı yapıyor.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.