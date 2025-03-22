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Dünya

Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'e misilleme: Askalan'ı vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına cevap olarak, İsrail'in Askalan bölgesini füzelerle vurduğunu duyurdu.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'e misilleme: Askalan'ı vurduk
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Kassam Tugayları yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Askalan'a roket saldırısı düzenledik." ifadelerine yer verildi.

- İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nden Askalan'a atılan iki füzenin havada imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Askalan'a atılan iki füzenin bölgede sirenlerin çalmasının ardından havada imha edildiği ifade edildi.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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