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Dünya

Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'e tuzak! Ağır darbe vuruldu

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünel ağzında İsrail ordusundan bir grup askeri tuzağa düşürdüklerini, askerleri ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan soykırımcı İsrail'e tuzak! Ağır darbe vuruldu
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Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam Mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir yorum yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği silahlı çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermeyle yetiniyor.

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