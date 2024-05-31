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Dünya

Kassam Tugayları'nın elindeki kadın esir: Kaderimizi Netanyahu'nun eline bırakmayın

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki bir kadın esir, 'Kaderimizi Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi'nin eline bırakmayın.' diyerek İsraillilere gösterilere devam etme çağrısı yaptı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'nın elindeki kadın esir: Kaderimizi Netanyahu'nun eline bırakmayın
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Kassam Tugayları, Telegram hesabından, ismini vermediği bir kadın esirin ses kaydını yayımladı.

Kassam'ın elinde 237 gündür esir olduğunu söyleyen kadın esir, "Ne zamana kadar burada kalacağımı bilmiyorum. Benim ve arkadaşlarımın akıbeti, Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi mi olacak?" diye sordu.

"Netanyahu, Benny Gantz (Savaş Kabinesi üyesi) ve Yoav Gallant (Savunma Bakanı) hükümetinin üyeleri mi oldunuz?" diyerek İsrail halkına seslenen esir, şunları kaydetti:

"Binlerce kadın ve erkek çıkıp Tel Aviv caddelerini trafiğe kapatsın. Biz eve dönünceye kadar da evlerine dönmesinler. Kaderimizi Netanyahu'nun ve Savaş Kabinesi'nin eline bırakmayın. Bizi kurtarın. Zaman daralıyor, halkın karara vermesi gerekiyor. Burada ölmek istemiyoruz."

Dün de, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söylemiş ve esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

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