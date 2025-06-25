Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada, içinde bulundukları zırhlı aracın patlayıcıyla vurulması sonucu 7 işgalcinin öldüğü açıklandı. İsrail medyası ise saldırıyı ordunun son aylarda yaşadığı en ölümcül saldırı olarak değerlendirdi.

Öldürülen askerlerin, 21 yaşındaki Teğmen Matan Shai Yashinovski, 20 yaşındaki Kıdemli Çavuş Ronel Ben-Moshe, 20 yaşındaki Kıdemli Çavuş Niv Radia, 19 yaşındaki Çavuş Ronen Shapiro, 21 yaşındaki Çavuş Shahar Manoav, 20 yaşındaki Çavuş Maayan Baruch Pearlstein ve 21 yaşındaki Kıdemli Çavuş Alon Davidov olduğu açıklandı..

Kassam'ın saldırısının ardından hükümet büyük şok yaşarken, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Savunma Bakanı İsrael Katz ve çok sayıda İsrailli yetkili kayıpların ardından üzüntüsünü dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda ölen asker sayısı 440'a yükseldi.