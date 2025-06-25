İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,742
  • EURO
    46,4062
  • ALTIN
    4256.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam'dan İsrail'e ağır darbe! 7 işgalci böyle öldürüldü
Dünya

Kassam'dan İsrail'e ağır darbe! 7 işgalci böyle öldürüldü

Gazze'de işgalci İsrail'e karşı mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları, Han Yunus'ta soykırımcılara kan kusturdu. Kassam tarafından paylaşılan görüntülerde askeri aracın içinde işgal güçlerinin olduğu görülürken, İsrail tarafı ise olayda 7 askerinin öldüğünü duyurdu.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 21:49 - Güncelleme:
Kassam'dan İsrail'e ağır darbe! 7 işgalci böyle öldürüldü
ABONE OL

Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada, içinde bulundukları zırhlı aracın patlayıcıyla vurulması sonucu 7 işgalcinin öldüğü açıklandı. İsrail medyası ise saldırıyı ordunun son aylarda yaşadığı en ölümcül saldırı olarak değerlendirdi.

Öldürülen askerlerin, 21 yaşındaki Teğmen Matan Shai Yashinovski, 20 yaşındaki Kıdemli Çavuş Ronel Ben-Moshe, 20 yaşındaki Kıdemli Çavuş Niv Radia, 19 yaşındaki Çavuş Ronen Shapiro, 21 yaşındaki Çavuş Shahar Manoav, 20 yaşındaki Çavuş Maayan Baruch Pearlstein ve 21 yaşındaki Kıdemli Çavuş Alon Davidov olduğu açıklandı..

İSRAİL HÜKÜMETİ YASTA

Kassam'ın saldırısının ardından hükümet büyük şok yaşarken, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Savunma Bakanı İsrael Katz ve çok sayıda İsrailli yetkili kayıpların ardından üzüntüsünü dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda ölen asker sayısı 440'a yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.