Kassam'dan ''İsrailli esirlere yiyecek ulaştırma'' taleplerine cevap! Tek şart sundular

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Kassam Tugayları, Kızılhaç'tan gelecek İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönündeki her türlü talebe olumlu yaklaşmaya ve yanıt vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, "Bunu kabul etmek için Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde halkımıza gıda ve ilaç ulaşımını sağlayacak insani koridorların sürekli ve doğal şekilde açılması ve esirlere paket teslimatı yapılacağı zamanlarda her türlü uçuşun durdurulmasını şart koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kassam Tugayları'nın "İsrailli esirleri kasten aç bırakmadığını" vurgulayan Ebu Ubeyde, esirlerin, Kassam Tugayları'nın ve genel olarak Filistin halkının yediğini yediklerini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "Filistin halkına karşı uyguladığı aç bırakma politikası ve abluka devam ederken İsrailli esirlerin özel bir ayrıcalık elde edemeyeceğini" vurguladı.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Kızılhaç Bölge Ofisi Başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kızılhaç'ın İsrailli esirlerin içinde bulundukları kötü koşullar nedeniyle uygun tedavi ve beslenme almalarını sağlamak için Hamas ve Gazze'deki tüm taraflara karşı gerekli adımları atması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ni abluka ve saldırılarla kıtlığa sürükleyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin "sistematik ve kasıtlı açlığa maruz bırakıldığını ve Hamas'ın eylemlerinin uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu" ileri sürdü.

Kassam Tugayları tarafından 1 Ağustos'ta "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajıyla bir video yayınlanmıştı. Videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşılmıştı.

Kassam, 2 Ağustos'ta da Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in paylaşılan videosunun devamını yayınlamıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.54 Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Brooklyn'deki Grand Army Plaza'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteride, aralarında New York Eyalet Meclisi Üyesi Marcela Mitaynes'in de bulunduğu çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi alandan uzaklaştırıldı.

01.46 Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin yerlerini bulup öldürmede başarısız kalmasının ardından onları aç bırakarak esir sorununu sona erdirmeye çalıştığını bildirdi.

01.35 İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 22 aydır süren saldırıların genişletilmesi ve ateşkes müzakerelerinin geleceği hakkında bu hafta bir karar vereceği öne sürüldü.

01.16 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tüm Filistinliler için insani koridorlar açılması" şartıyla İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönünde Kızılhaç'tan gelecek her türlü talebe yanıt vermeye hazır olduklarını duyurdu.

00.45 Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasının ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının, acil bir zorunluluk olduğunu belirtti.

00.30 Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili uzun süre "soykırım" ifadesini kullanmayan İsrailli ünlü yazar David Grossman, "gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım" diyerek pozisyonunu değiştirdiğini açıkladı.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk, 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.