Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden (TSJC) yapılan açıklamaya göre, Torra hakkındaki dava, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun yaz döneminin ardından açılacağı 25 Eylül ile 26 Eylül tarihinde görülecek.

Savcılık, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimler öncesinde Merkez Seçim Komitesi'nin getirdiği yasaklara, ayrılıkçı girişimlere destek vermek için uymayan Torra hakkında, 1 yıl 8 ay kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası talep ediyor.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembollerin kaldırılması talimatına seçim yasakları sürecinde uymayan Torra, bunların "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcilerinin yönetimindeki kamu binalarında uzun süredir, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdelalar ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart asılı bulunuyor.

Merkez Seçim Komitesi, siyasi propaganda niteliğinde olduğu gerekçesiyle seçim kampanyası sürecinde kamu binalarından bu sembol ve pankartların kaldırılması talimatını vermişti.

- Katalonya sorunu

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmek suçlamasıyla12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, 12 Şubat-12 Haziran tarihlerinde Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılandı.

Davada yargılanan 9'u tutuklu 12 sanık hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Yüksek Mahkemenin en geç ekim ayı sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 4'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilmiş ancak davadan dolayı bu hakları dondurulmuştu.

Ayrıca İspanya'da haklarında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 5 Katalan siyasetçi, yaklaşık iki yıldır ülke dışında yaşıyor.

Puigdemont ve Antoni Comin 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamenter seçilmesine rağmen haklarındaki tutuklama kararından dolayı İspanya'ya gelerek mazbatalarını almamış ve Avrupa parlamenteri olamamışlardı.