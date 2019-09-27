Katalonya Parlamentosundan ''İspanyol jandarması çekilsin'' kararı

Katalonya'nın genel sorunlarının tartışıldığı ve gergin geçen özerk yönetim parlementosundaki oturumun sonunda, ayrılıkçı siyasi partilerin inisiyatifiyle bağımsızlık girişimlerini destekleyen yeni kararlar kabul edildi.

Katalan Parlamentosunda ayrılıkçı girişimlere öncülük eden Katalonya için Birlik (JxCat), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinden milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kararlardan birinde Katalonya'daki İspanyol jandarması birimlerinin çekilmesi istendi.

Parlamento ayrıca, İspanya hükümetinin Katalonya'daki temsilcisi Teresa Cunillera'nın da istifasını talep etti.

Ayrıca "Yara alabilecek sosyal, siyasi ve sivil hakların savunulmasında kurumları araç olarak kullanmak ve sivil itaatsizlik meşrudur." ifadesinin yer aldığı bir karar da Katalan Parlamentosunda kabul edildi.

Parlamentonun geçmişte aldığı bağımsızlık yanlısı kararlarının "esas kabul edilmesi" vurgulanan karar metninde, "İspanya Devleti kurumlarının ve özellikle Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Mahkemenin antidemokratik önerilerinin reddedildiği" belirtildi.

Bağımsızlık referandumu yerine bu zamana kadar olduğu gibi "kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesini kullanarak bu talebini yineleyen Katalan Parlamentosu, yargılanan 9'u tutuklu 12 Katalan siyasetçinin hüküm giymeleri halinde "af yoluyla bu kişilerin özgürlüklerine kavuşmasının yolunun aranacağını" kabul eden diğer bir karara da onay verdi.

- CDR ÜYESİ 7 KİŞİ TERÖRİZM SUÇUYLA TUTUKLANDI

Diğer yandan Katalonya'da sivil bağımsızlık girişimlerinde şiddet içerikli eylemler yapan Cumhuriyeti Savunma Komitesi'ne (CDR) bağlı olan ve gözaltına alınan 9 kişiden Ulusal Mahkeme'ye çıkarılan 7'sinin terörizm suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine Katalan Parlamentosundan sert tepki geldi.

"Sivil itaatsizliği meşru gören" karara destek veren Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, tutuklanan 7 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

- KATALAN PARLAMENTOSUNDA GERGİNLİK

CDR üyesi söz konusu 7 kişinin tutuklanması kararı, Katalonya Özerk Parlamentosundaki bağımsızlık yanlıları ve İspanya'nın birliğini ve bütünlüğünü savunan milletvekilleri arasında sert tartışmalara neden oldu.

Ayrılıkçı siyasi gruplar ile Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin milletvekilleri arasında sözlü atışmalar genel kurula damgasını vurdu.

Bazı ayrılıkçı milletvekillerinin "özgürlük" diye bağırması üzerine "tutuklulara verilen destekten büyük utanç duyuyorum" diyen C's'nin Katalonya'daki lideri Carlos Carrizosa, "Kendimi, terörizme destek verenlerin tehditi altında hissediyorum." diye konuştu.

ERC partisinden olan Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, sözlerinden dolayı Carlos Carrizosa'yı genel kurul salonundan dışarı atarken, Carrizosa ile birlikte tüm C's milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.

- "HER TÜRLÜ YOLLA KATALONYA CUMHURİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLARDI"

Bu arada İspanyol basınına sızan, CDR üyesi 7 kişiyi tutuklama kararını alan Ulusal Mahkeme hakimi Manuel Garcia Castellon'un gerekçeli kararında, "Şiddet dahil her türlü yolla Katalonya Cumhuriyetini gerçekleştirmek istiyorlardı. CDR örgütü içinde Taktik Karşılık Takımı adı altında çalışan bu kişiler, yüksek düzeyde profesyonelleşmeye sahip taktikleri ve manevraları yapmak için yeterli kapasiteye sahip." şeklindeki ifadeler dikkati çekti.

- İSPANYOL HÜKÜMETİ, KATALONYA PARLAMENTOSUNUN KARARLARINA KARŞILIK VERECEK

Öte yandan İspanya'da merkezi hükümetinin cuma günü yapacağı olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Katalonya Özerk Parlamentosunda alınan bağımsızlık yanlısı ve İspanya karşıtı kararlara hemen karşılık vereceği bildirildi.

- KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Sanıklardan dokuzu tutuklu üçü serbest yargılanırken, haklarında, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararını ekim ayında açıklaması bekleniyor.

Ayrıca Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

Tutuklu ve kaçak durumda bulunan Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin görevlerine başlamalarını engelledi.

Diğer yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun yıl dönümündeki gösterilerde çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı önlem almak için Katalonya'ya takviye polis ekipleri gönderdi.