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Dünya

Katar, BAE ve Ürdün'den Sudan'a çağrı

Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısında bulundu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Katar, BAE ve Ürdün'den Sudan'a çağrı
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki çatışmalardan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Tüm kesimlere çatışmaları durdurma, sağduyulu olma, kamu yararını gözetme, sivilleri çatışmanın olumsuz etkilerinden uzak tutma çağrısı yapılan açıklamada, Katar'ın, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ile barışçıl yollara başvurulmasını temenni ettiği kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflara sağduyulu olma, çatışmalara son verme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi, ülkede güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrarı güçlendiren, Sudan halkının beklentilerini karşılayan yeni aşamaya götürecek siyasi çerçeve anlaşmasına bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

BAE'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da taraflara çatışmaları durdurma ve krizi diyalogla sonlandırma çağrısında bulunuldu.

Taraflara ulusal uzlaşının tesisi ve siyasi sürece destek için sarf edilen çabalara destek olma çağrısı yapıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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