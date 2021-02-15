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Dünya

Katar Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'da

İran ve ABD arasında ara buluculuk için başkent Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 17:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:47
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif ile Al Sani, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Al Sani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu düşürme çabaları çerçevesinde ABD ve İran ile temaslarının devam ettiğini belirtmişti. Katar'ın, nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için siyasi ve diplomatik süreci destekleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığını kaydeden Al Sani, bunun tüm ülkelerin uluslararası çabalarının bir parçası olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de bugünkü basın toplantısında, Katar'ın girişimlerine ilişkin "Bu yöndeki destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile Katar arasında muhtelif konularla ilgili istişareler sürekli olarak yapılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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