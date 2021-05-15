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Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Sani'den uluslararası toplumlara İsrail çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:32 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:32
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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Ülkesinin, İsrail'in kutsal mekanlara karşı saldırılarını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu belirten Al Sani, İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Heniyye ise Katar'ın Filistin meselesinde, özellikle son olaylardaki tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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