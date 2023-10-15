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Dünya

Katar Emiri Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: Gündem Gazze

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda hiç kimsenin “durumun kontrol altına alınacağını ve çatışmaların yayılmayacağını garanti edemeyeceğini” söyledi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, resmi temaslar için Katar'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: Gündem Gazze
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Filistin'deki son durumun değerlendirildiği görüşmede Abdullahiyan, "Siyonist rejimin (İsrail) Gazze'nin savunmasız insanlarına ve vatandaşlara yönelik saldırıları devam ederse hiç kimse durumun kontrol altına alınacağını ve çatışmaların yayılmayacağını garanti edemez." dedi.

Abdullahiyan, ABD'nin herkese itidalli davranmayı tavsiye ettiğini ancak kendisinin buna riayet etmeyerek İsrail'e yönelik kapsamlı desteğini artırdığını vurguladı.

HAMAS, SİVİL ESİRLER KONUSUNA ÖNCELİK VERİYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini ifade eden İranlı Bakan, Beyrut ve Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri hatırlattı.

Abdullahiyan, "Hareketin yetkilileri, İslami ve insani açıdan sivil esirler konusuna öncelik verdiklerini, saha koşullarının sağlanması halinde bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı." diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Gazze'deki insani koşulları endişe verici şeklinde nitelendirerek, "Önceliğimiz Gazze'ye saldırıların durdurulmasıdır ve Filistin'e ilişkin tavrımız değişmeyecektir. İşgalci güçler işledikleri suçlardan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Irak, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından dün Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de görüşmüş, her iki görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ele alınmıştı.

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