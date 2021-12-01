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Dünya

Katar Emiri Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Hamed Al Sani, Hamed Al Sani, Hamed Al Sani, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 21:33 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 21:33
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Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani, başkent Doha'ya ziyarette bulunan Menfi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bu ilişkileri güçlendirme yolları ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri'ne Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgi veren Menfi, Katar'ın Libya halkına verdiği destekten dolayı Al Sani'ye teşekkür etti.

Emir Al Sani ise Libya'daki siyasi sürece, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına, Libya'nın birliği, istikrarı ve egemenliğini koruyacak barışçıl çözümlere verdikleri desteğin altını çizdi.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında Libya'Da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

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