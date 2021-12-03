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Dünya

Katar Emiri Al Sani, Macron ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 23:21 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 23:21
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Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Doha'da bir araya geldi.

Emirlik Divanı'nda görüşen Al Sani ile Macron, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini ve ortak çıkarlara uygun şekilde ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Ayrıca ikili bölgedeki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak önemi haiz meselelerde de görüş alışverişinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başta terörle mücadele, Lübnan krizi, Libya seçimleri ve İran nükleer dosyası olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere iki günlük Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Katar'a ulaştı. Macron'un yarın da Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

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