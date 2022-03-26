Katar Emiri Al Sani: Sorunların çözümü için askeri yöntemlere başvurulmada had safhaya ulaşıldı

Al Sani, "Yeni Dönem için Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen geleneksel Doha Forum 2022'nin açılışında konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sivillerin hayatı ve uluslararası güvenliğe etkilerine değinen Al Sani, son dönemde askeri yöntemlerin sorunların çözümüne yönelik tercihler arasında ön sırada yer aldığını ifade etti.

Bunun en son örneğinin Ukrayna olduğuna işaret eden Şeyh Temim, forum kapsamında bu duruma dikkat çekmek istediklerini aktardı.

Katar Emiri Al Sani, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivillerin hayatını tehdit eden ve ülkelerin egemenliğini hiçe sayan uluslararası insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Jeopolitik hesaplar nedeniyle savaşın kurbanı olan milyonlarca masum sivil ve mülteciyle dayanışma halindeyiz."

Al Sani, Filistinli mülteciler konusuna da değinerek, "İsrail'in 70 yıllık işgali ve uluslararası toplumun ihmalkarlığına maruz kalmış milyonlarca Filistinli mültecinin durumu da unutulmamalıdır. Aynı şekilde uluslararası toplumun ihmalkarlığından dolayı sosyal adaleti elde edemeyen milyonlarca Suriyeli ve Afgan da bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 ve Avrupa'da yaşanan savaş, bizlere çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz ve bunu şekillendirmemiz gerektiğini gösteriyor." diyen Al Sani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük ülkeler geleceğin sorunlarına geliştirilmiş yeni silahlarla mı cevap verecekler? İnsanlık bu felaket senaryoyu kabul etmemelidir. Savaş dışında başvurulması gereken başka çözüm yöntemleri de olmalıdır."